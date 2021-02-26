ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سياسي سوري لـ صدى البلد: القصف الأمريكي على ميليشيات إيران رسالة قوية من بايدن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
محسن عوض الله
قال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية السوري إن الهجوم الأمريكي الذى وقع فى الساعات الأولي من صباح اليوم وفقا لما صرح به الطرف الأمريكي يأتي ردا على استهداف إيران من خلال ميليشياتها للقوات الامريكية و قوات التحالف في العراق .

وأوضح قصاص فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الهجوم تم بإقرار وموافقة الرئيس الأمريكي بايدن ، الأمر الذي يؤشر بقوة وعلى العكس من بعض السياسيين و المراقبين  إلى صلابة الإدارة الأمريكية الحالية في مواجهة إيران هذا من جهة.

من جهة أخرى، يري قصاص إن استهداف ميليشيات إيران فوق الأراضي السورية أيضا مهم لجهة توظيف الردع الأمريكي الحاصل لإيران في استهدافها للولايات المتحدة في العراق وتوظيفه في سوريا بما يصب في مصلحة الوضع السوري ويظهر استراتيجية بايدن بالمعنى الواسع للكلمة  في مواجهة إيران وملفها النووي بحيث تشمل الوقوف في وجه التدخل الإقليمي لإيران إلى جانب منع حيازتها للأسلحة النووية .

واعتبر السياسي السوري إن الاستهداف الأمريكي لميليشيات إيران في سورية يحوز على مؤشرات مهمة بحق، مشيرا إلى أن هذا الرد غير المباشر على ايران هو نوع حصيف من استجابة الولايات المتحدة لسياسة إيران في الاستهداف غير المباشر للولايات المتحدة عبر ميليشياتها.

وأكد إن القصف الأمريكي يؤشر على إصرار واشنطن على اخراج إيران من مسرح الحدث السوري، واهتمامها بتقويض التدخل الإيراني في المجال الإقليمي، لافتا أن هذا التقويض مهم بالنسبة للولايات المتحدة في بناء أي استراتيجية للاتفاق مع إيران وحلحلة الملف النووي الخاص بها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الأميركي على الميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا.

وارتفع تعداد القتلى إلى 22، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي غالبيتهم من الأخير، ممن قتلوا جميعًا في استهداف جوي أميركي على مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق من معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال شرقي دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبحسب المرصد فإن القصف الذي جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، أدى لتدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل، وعمدت القوات الإيرانية والميلشيات الموالية لها بعد الضربة مباشرة إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفًا من استهدافات متتالية..

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد شنت مساء أمس غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني وصفها بيان للبنتاجون بأنها تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد بيان لـ البنتاجون، إن الرئيس بايدن أذن بالضربات ردًا على الهجمات الصاروخية في العراق والتهديدات المستمرة لأفراد القوات الأميركية والتحالف هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن نصر الله ومشعل والضيف بالقائمة.. تعرف على أشهر اغتيالات إسرائيل بـ2020

المرصد السوري: طيران مسير يقصف مواقع ميليشيا تابعة لإيران في دير الزور

طائرة مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

اسقطت 31 قتيلا على الأقل.. إسرائيل هاجمت سوريا بناءً على معلومات أمريكية

وضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي العراقي على قائمة الارهاب

بعد القصف الإسرائيلي.. انفجار غامض يضرب منطقة نفوذ ميليشيات إيرانية شرقي سوريا

ترشيحاتنا

أمير توفيق يحسم الجدل حول حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

الإسماعيلي: سنتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة من كثرة المباريات

موعد قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

#ادعم_قرار_إدارة_الأهلي يتصدر الأول عبر تويتر

الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي

وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور