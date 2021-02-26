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حوادث

٩ متهمين.. كشف ملابسات سرقة خزينة من داخل شركة بالإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:54 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص"مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إستغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة .. وأن يوم إرتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة .

 حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين .. وبإرشادهم تم ضبط الخزينة ( مقطعة) وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن ( صاروخ كهربائى ) ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة .

 وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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