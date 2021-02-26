أشهرها ميتسوبيشي ميراج.. أرخص 5 سيارات في الكويت



نيسان صني 2020



تويوتا كورولا

كيا ريو

ميتسوبيشي ميراج 2021

يبدأ سعر السيارة من 2899 دينار كويتي ، تستمد السيارة قوتها من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 .









هيونداي إلنترا 2021







ويبدأ سعرها 3 آلاف دينار كويتي ، تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي مع وجود فتيس 6 سرعات ينخفض في السرعات المنخفضة، والسيارة قامت بمراعاة الارتفاع المناسب عن سطح الأرض.



يبحث المقيممون في الكويت عن سيارات مناسبة تجمع بين الشكل الرياضي والفاخر، والاقتصادي وتلبي رغبات جميع المستويات من عشاق السيارات.. إليكم أرخص 4 سيارات في الكويت.يقدر سعرها في الكويت بداية من 4 آلاف دينار كويتي، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة في مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية .ووفقا للمواصفات المعتمدة من شركة نيسان موتور ن وينصح باستخدام بنزين فئة 92 ، لمختلف الفئات ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر، مدعمة بمحرك مكون من أربع ناقلات.يبدأ سعر السيارة من 5,990 - 6,500 دينا كويتي ، تستمد السيارة قوتها بمحرك سعة 1600 سي سي، تكلفتها 295 ألف جنيه، والفئة الأعلى منه هي فئة أوتوماتيك هاي لاين هايبرد 2021، تعمل بمحرك بسعة 1800 سي سي.يبدأ سعر السيارة بـ 4 آلاف دينار كويتي ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 123 حصانا، وعزم أقصي للدوران 151 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.