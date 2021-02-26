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رياضة

الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة وادي دجلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:39 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وفي سياق آخر أكد تقرير صحفي أن نادي الزمالك وضع شرطا صادما للموافقة على انتقال مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي بصفة نهائية.

وذكرت صحيفة " الصباح" التركية، أن نادي الزمالك اشترط على جالاتا سراي أن يدفع نفس قيمة أعلى عرض يتلقاه مصطفى محمد من الأندية خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة على بيعه نهائيا.

يذكر أن مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، يجهز عرضا بـ22 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد من الزمالك.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

وتبلغ القيمة التسويقية لضم مصطفى محمد 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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