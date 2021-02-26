الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة وادي دجلة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.



