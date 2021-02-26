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أخبار العالم

"الدفاع العراقية" تصدم أمريكا وتنفي التنسيق بشأن الضربة الجوية في سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:38 م
وزارة الدفاع العراقية
وزارة الدفاع العراقية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الدفاع العراقية اليوم ، الجمعة، بيانًا عاجلا للرد علي التصريحات الأميركية حول وجود تنسيق مسبق قيل القصف الأخير على الحدود المشتركة مع سوريا.  

واعربت "الدفاع العراقية" في بيانها عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية.  

وقالت وزارة الدفاع العراقية : "إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد إن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف. 

وختمت الوزارة بيانها قائلة: الهدف محاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".  
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