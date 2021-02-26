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اقتصاد

الجرام خسر 22 جنيها.. تراجع جديد لـ سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة.. وعيار 21 بــ761 جنيها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:21 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
تراجعت  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة حوالى 22 جنيها للجرام الواحد، من عيار 21، الأكثر تداولا فى مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 761 جنيهًا مقارنة بـ782 جنيها في التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 870 جنيها، مقارنة بـ 894 جنيهًا، بتراجع 24 جنيها .

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ووصل سعر الجرام عيار 18 مابين 652 جنيهًا بتراجع 16 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6088 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب عالميا مسجلا 1751 دولار للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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