الجرام خسر 22 جنيها.. تراجع جديد لـ سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة.. وعيار 21 بــ761 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة حوالى 22 جنيها للجرام الواحد ، من عيار 21 ، الأكثر تداولا فى مصر.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ، 761 جنيهًا مقارنة بـ782 جنيها في التعاملات الصباحية.





وبلغ سعر الجرام عيار 24 ، الأغلى سعرا ، نحو 870 جنيها ، مقارنة بـ 894 جنيهًا ، بتراجع 24 جنيها .





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ووصل سعر الجرام عيار 18 مابين 652 جنيهًا بتراجع 16 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6088 جنيهًا.





تراجع سعر الذهب عالميا مسجلا 1751 دولار للاوقية.



