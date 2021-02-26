وزير الشباب يشهد مهرجان الرياضة للجميع لأبناء الواحات البحرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الجمعة، مهرجان الرياضة للجميع والذي ينظمه اتحاد الرياضة للجميع باتحاد الاتحادات النوعية.









وتضمن المهرجان عددا من الألعاب الجماعية و الترفيهية بمشاركة 100 لاعب من نشء وشباب الواحات البحرية.









حضر المهرجان الدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع أشرف محمود رئيس إتحاد الثقافة الرياضية دكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية اللواء مؤنس أبو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضة عمرو حداد مساعد الوزير ، وكيل الوزارة أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، ايمان عبدالجابر وكيل الوزارة ، محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، حسن خلف مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، محمد الصفتي مدير عام التخطيط ورئيس وحدة متابعة مكتب الوزير.



