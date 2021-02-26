تفاصيل مشروع الواعظات الدينيات وخطوات التأهيل والالتحاق

قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث لشئون الواعظات، إن مشروع الواعظات الدينيات وتعيينهم بدأ منذ عام 2015 وجاء نتيجة لمقترح قدمه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.





وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن اقتراح مشروع الواعظات الدينية لاقى إقبالا كبيرا من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يدعم المرأة وبقدراتها على التغيير، لافتة لامتلاكهم 220 واعظة دينية فى الوقت الحالى موزعات على 27 محافظة.





وأشارت إلى أن المشروع لاقى إقبالا كبيرا وتم الإعلان وتقدمت إليه من خريجات الأزهر وتم قبول عدد منهن فى واعظات الأزهر، لافتة إلى أن الفتاة بعد التقديم يتم عمل تأهيل لمدة عامين لاختيار العناصر المتميزة من المتقدمات ثم التأهيل والتدريب فى نواحى علمية، تنمية المهارات وتدريبهن بدورات وورش عمل يعقب ذلك التطبيق العملى مع الجمهور والفئات المستهدفة.





وتابعت أن الواعظة الدينية تبدأ التعامل مع الجمهور بعد خضوعهن لدورات تدريبية والورش، لافتة إلى أن هذا الأمر لاقى إقبالا كبيرا فى وظيفة الواعظات الدينية، مشيرة إلى أن الأمر يخضع لدرجات وظيفية ومن أجهزة الدولة المعنية.