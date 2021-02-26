بعد اتهامات والد مشاري البلام.. بيان عاجل من الصحة الكويتية





أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا عاجلا تعليقا علي تصريحات والد الفنان الكويتي مشاري البلام الذي وافته المنية امس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قالت: لم يتم رصد -حتى الآن- أي آثار جانبية غير متوقعة أو أي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات كوفيد-19، وذلك بين مجموع الحالات التي تلقت التطعيم عبر منصات اللقاح المعتمدة للاستخدام في البلاد.









وأضافت الوزارة في بيانها : إن اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19، وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة.









وتابعت : أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد، وتشير الى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.





وواصلت : إن تطعيمات كوفيد-19 ذات فعالية عالية وتحمي من الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة، وأن الحماية أو المناعة الناتجة عنها تبدأ وتزداد تدريجيا بعد فترة لا تقل عن 10 إلى 14 يوما بعد التطعيم، ولا تؤثر تطعيمات كوفيد-19 المتوافرة حاليا في البلاد على نشاط المرض في حال كان من تلقى التطعيم حاملا للفيروس ولم تبد عليه أعراض حينها، كما لا تؤثر تطعيمات كوفيد-19 المتوافرة حاليا في الكويت على قراءات المسحة، فلا يمكن أن تجعلها إيجابية بعد التطعيم، في حال عدم وجود إصابة بالأساس.









وزادت قائلة : ليس هناك أي توصيات علمية أو عالمية حتى الآن لعمل مسحة لبيان الخلو من الفيروس قبل أخذ تطعيمات كوفيد-19





فيما شددت الصحة الكويتية على احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى وحفظ حقوقهم، وذلك انطلاقا من أخلاقيات ممارسة المهن الطبية، والقوانين المنظمة لمزاولتها في البلاد.





وختمت : نذكر الجميع على ضرورة الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات لاسيما خلال فترة إجازة الأعياد الوطنية السعيدة، كما نتمنى للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.





وشيعت ، اليوم الجمعة، جثمان الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وفي تصريحات صحفية على هامش الجنازة، كشف والد الفنان مشاري البلام مفاجأة عن سبب وفاة ابنه بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقال والد مشاري البلام إن ابنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما كان مصابا في الأساس بالفيروس، موضحا أن الجهات الصحية لم تفحصه قبل التطعيم.





وتابع والد البلام: "عطوه اللقاح وهو عنده كورونا.. عطوه إبرة الكورتيزون وهذي اللي أنهته".



