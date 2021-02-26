مصلحة الشهر العقاري تكشف عن آليات نقل ملكية الممتلكات.. فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ، طبقا لاحكام القوانين المصرية فإن الملكية لا تنتقل الا عن طريق التسجيل مؤكدا أن الطريق الشرعي الوحيد لنقل الملكية مصلحة الشهر العقاري.





واضاف ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، التصرفات في العقارات غير المسجلة ليس لها أثر قانوني بين افرادها مؤكدا ان تسجيل العقارات يتم عن طريقين في مصر اما عن طريق التراضي او عن طريق الاحكام القضائية.



