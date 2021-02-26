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مصلحة الشهر العقاري تكشف عن آليات نقل ملكية الممتلكات.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:53 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ، طبقا لاحكام القوانين المصرية فإن الملكية لا تنتقل الا عن طريق التسجيل مؤكدا أن الطريق الشرعي الوحيد لنقل الملكية مصلحة الشهر العقاري.

واضاف ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، التصرفات في العقارات غير المسجلة ليس لها أثر قانوني بين افرادها مؤكدا ان تسجيل العقارات يتم عن طريقين في مصر اما عن طريق التراضي او عن طريق الاحكام القضائية.

واوضح جمال ياقوت ،  ملكية العقارات تنتقل خلال شهر من خلال الشهر العقاري بين البائع والمشتري لافتا ان التسجيل القضائي به العديد من الحلقات العرفية مؤكدا ان الدولة هدفها من قانون العقارات التسهيل علي المواطن وحصر الملكيات المسجلة.
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