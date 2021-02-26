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أخبار العالم

البحرين.. انطلاق منتدى الموارد البشرية وقطاع الأعمال الأحد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:57 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
تشهد مملكة البحرين الأحد القادم انطلاق منتدى الموارد البشرية وقطاع الأعمال بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين خبراء الموارد البشرية وقطاع الأعمال، وفي أولى مبادرات توجهات ماركت ترندز في المنطقة وذلك بتنظيم من النادي العالمي للإعلام الاجتماعي. 


و صرح علي سبكار رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي بأنه تم تعيين  نوره الزعبي كمديرة تنفيذية لتوجهات «ماركت ترندز» البحرين وهدفها إعادة إنشاء منهجية الأعمال والموارد البشرية التي تناسب أحدث المتغيرات، والقدرة على التعامل مع التحديات والقوى الخارجية والداخلية غير المتوقعة لاتجاهات الأعمال وسوق العمل بحسب ما أفادت به صحيفة الايام البحرينية. 


وأضافت  الزعبي قائلة :  إن توجهات استقطبت 14 خبيرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وماليزيا، لتقديم أوراق عمل تتناول مواضيع مهمة لقطاع الأعمال في المنطقة في المستقبل المنظور، وتأثير جائحة كوفيد19 على هذه القطاع وإن هذا الحدث الملامح الجديدة لسوق العمل والاتجاهات التي تشكل مستقبل الوظائف في مرحلة ما بعد جائحة الكورنا (كوفيد -19).


وتابعت: سيتم بث وقائع جلسات المنتدى مباشرة على الانترنت من خلال تطبيق زووم مجانًا، مستهدفين قطاعًا واسعًا من الجمهور وهُم رجال الأعمال وسيدات الأعمال، والمختصين في الموارد البشرية والتسويق والإعلام، عبر سلسلة جلسات متتابعة تتسم بالتنوع والتكامل والمتعة، انطلاقًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 ظهرًا.

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