بايدن لإيران: أحذروا لن تفلتوا من العقاب

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إيران من أنها لن تسلم من عقاب الولايات المتحدة في حالة استهدفت قواتها في المنطقة.





وقال بايدن تعليقًا على الضربة الجوية الأمريكية، أمس، والتي استهدفت فصائل موالية لإيران في سوريا: "لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب وعليها أن تحذر".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مواليا لطهران.





وقال المتحدث باسم البنتاجون جيمس كيربي إنه "بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا".



