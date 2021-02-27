شاهد.. قطيع من الماعز يسيطر على بلدة كاملة ويمنع السكان من الخروج

في واقعة غريبة من نوعها سيطر قطيع من الماعز البري على بلدة كاملة في شمال ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية، مسببا الذعر للسكان.





انتهز الماعز خلو الشوارع من السكان منذ تفشي الموجة الأولى فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وقام القطيع بترويع السكان من خلال القفز على المنازل واحتلال الشوارع.





وقد انتشرت صور مؤخرا لزوج من الماعز يتسلقان الأسطح في منتجع لاندودنو الساحلي ويقفزان من منزل إلى آخر.





انتشرت لقطات من الواقعة الغريبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook بواسطة مايكل لون أحد السكان الذين اشتكو من "قدرة الماعز على الوصول إلى كل مكان''.





منذ الاستيلاء على البلدة الويلزية في مارس الماضي، ظهرت ماعز لاندودنو سيئة السمعة وهي تأكل حدائق الناس، وتتواجد خارج منطقة شيبي المحلية، وتقف في انتظار الحافلات.





كما انتشرت صور لماعز فضولي يتجول داخل قاعات فندق مهجور في يناير الماضي، وقد وجد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أن تصرفات الماعز الغريبة تبدو مرحة، حيث اجتذبت اللقطات عشرات التعليقات.



