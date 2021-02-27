احصل على آيفون XS MAX نسخة 256 جيجابايت بـ 8900 جنيه..عرض اليوم

لطالما بحث محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم

اصداراته كبيرة الحجم لما توفر ه من تجرية مشاهدة مميزة، أضف إلى ذلك أناقتها المعهودة مع الأداء القوي، والتى جري تحسينها فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ من حيث الكاميرا و البطارية، ولكن مثله مثل أى هاتف رائد يأتى بسعر كبير، وهو الأمر الذى يشكل عائقًا كبيرًا للكثيرين، ولكن مع هذا العرض تستطيع الحصول على نسخة من مميزة من XS MAX بأقل سعر ممكن.