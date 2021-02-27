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تكنولوجيا

احصل على آيفون XS MAX نسخة 256 جيجابايت بـ 8900 جنيه..عرض اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 05:00 ص
احصل على آيفون XS
احصل على آيفون XS MAX نسخة 256 جيجابايت بـ 8900 جنيه
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قسم التكنولوجيا
لطالما بحث محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن اصداراته كبيرة الحجم لما توفر ه من تجرية مشاهدة مميزة، أضف إلى ذلك أناقتها المعهودة مع الأداء القوي، والتى جري تحسينها فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ من حيث الكاميرا و البطارية، ولكن مثله مثل أى هاتف رائد يأتى بسعر كبير، وهو الأمر الذى يشكل عائقًا كبيرًا للكثيرين، ولكن مع هذا العرض تستطيع الحصول على نسخة من مميزة من XS MAX بأقل سعر ممكن.

وبحسب لموقع تك رانش التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iphone xs max سعة 256 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 565 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 8900 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف Apple iphone xs max صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث جاء بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

يأتى الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يمكنك شراء هاتف iphone xs max باللون الذهبي سعة 256 جيجابايت من خلال هذا الرابط.
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