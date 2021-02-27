طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس في أول أيام الامتحانات

يتوافد الان طلاب الصف الاول الثانوي على المدارس الثانوية ، استعدادا لاداء اول امتحانات الفصل الدراسي الاول الالكترونية





وتحرص المدارس الثانوية على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية على الطلاب من قبل المرور من بوابة الدخول بالمدرسة





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حيث يتم اجراء الكشف الحراري على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية ، بالاضافة لعدم السماح لاي طالب بالدخول بدون ارتداء الكمامات





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا ل 10:30 صباحا





كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 ل 12:15 ظهرا





ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.





وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.





وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية