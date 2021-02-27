تعليم القاهرة: إجراءات مشددة في امتحانات أولى ثانوي وطوارئ بالتطوير التكنولوجي

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استعداد المديرية لإجراءات امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم.





ونوه "عطية"، في تصريحات صحفية، بانعقاد غرفة العمليات وتواصلها مع الإدارات والمدارس بشكل لحظى لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.





وأشار إلى تعقيم اللجان الامتحانية واتخاذ الاحترازية والوقائية كافة، مطالبا الطلاب بالالتزام بالكمامات واتباع الإرشادات؛ حفاظا على سلامتهم في ظل جائحة فيروس كورونا.





وعن ضوابط الامتحان، أكد "عطية"، عدم اصطحاب الموبايل والتركيز في الامتحانات وضرورة إحضار المعقمات وعدم تداول أو استخدام أدوات الغير.





ودعا طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي إلى طلب المساعدة التقنية من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدرسة في حالة حدوث أي طارئ في التابلت؛ مشيرا إلى استعداد التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم المباشر للطلبة والمدارس والتدخل السريع في أي موقف الآن.