ثلاثيني يصيب نفسه بطلق ناري بالبطن في سوهاج

أصاب ثلاثيني نفسه بطلق ناري في بالبطن فتحتي دخول وخروج، أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة نارية بطريق الخطأ، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول(ف. ع. ا - ٣٠ عامًا - ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري في البطن فتحتي دخول وخروج.









وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب تبين أنه أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته المنوه عنها، وأرشد عن السلاح وهو فرد روسي محلي الصُنع، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



