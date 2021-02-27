للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس بنها.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدرسة بنها الثانوية الفندقية والشيماء الثانوية بنات والمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها.







وأشاد محافظ القليوبية، بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكل الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.





جدير بالذكر أن عدد الذين يؤدون الامتحانات من طلاب الصف الأول الفندقي 365 طالبا والصف الرابع 91 طالبا موزعين على 31 لجنة وعدد طلاب الصف الأول الثانوى 45684 موزعين على 2265 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير.