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تعليم

عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:16 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مروة فاضل
انطلقت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بجامعة المنوفية وقام الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، ونائباه الدكتور نانسى أسعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وتابع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات، واطمأن على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

و أكد مبارك ، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوزيع الجداول بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة، وتوفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان امتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج وإرتداء الكمامات، التأكيد على الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتهم (بين) كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب، التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات مع الالتزام التام بوجود مسافة (2) متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات، توفير ماسكات واقية (كمامات) للطلاب والملاحظين باللجان في حالة تلف الكمامات الخاصة بهم، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان، بالإضافة إلى تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، متمنيا التوفيق للطلاب وتأديتهم الامتحانات بسلام وأمان.
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية
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