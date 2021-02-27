عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية

انطلقت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بجامعة المنوفية وقام الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، ونائباه الدكتور نانسى أسعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وتابع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات، واطمأن على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.



