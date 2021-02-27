بسبب الموجة الثالثة لكورونا.. دولة عربية تعلن تعليق الدراسة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، تعطيل جميع المدارس في فلسطين لجميع المراحل، عدا الثانوية العامة لمدة 12 يوما، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء الماضي، تعرض فلسطين لموجة ثالثة من فيروس كورونا.





وقالت الوزيرة الفلسطينية إنها وجهت الحكومة بفرض إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوعين للسيطرة على الوضع.





وقررت إسرائيل تحويل "كميات قليلة" من اللقاحات ضد كورونا إلى الفرق الطبية الفلسطينية ، وكذلك إلى عدة دول تقدمت بطلبات للمساعدة في توفير اللقاحات.



