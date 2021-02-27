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أخبار العالم

للحد من انتشار كورونا.. موريشيوس تقرر تمديد إغلاق الحدود حتى 31 مارس المقبل

السبت 27/فبراير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
صادق مجلس الوزراء موريشيوس خلال اجتماعه، اليوم السبت، على قرار رئيس الوزراء "برافيند كومار جوغنوث"، بتمديد إغلاق الحدود حتى 31 مارس المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء سيتم إدخال تعديلات على المادة "3" من قانون الحجر الصحى لحظر قدوم الطائرات والسفن إلى موريشيوس إلا بعد موافقة رئيس الوزراء.

وبموجب المادة الرابعة من نفس القانون ، قرر وزير الصحة كايليش جاغوتبال تمديد فترة الحجر الإجباري من 31 مارس حتى 31 مايو للمسافرين القادمين إلى مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي.

واتخذت الحكومة قرارًا برفع الحظر المفروض على الركاب القادمين من المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل فى حين لن يسمح للركاب القادمين من البرازيل واليابان وجنوب إفريقيا بالدخول إلى أراضى موريشيوس حتى 31 مايو المقبل.

وقد سجلت موريشيوس 610 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 حتى الآن.
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