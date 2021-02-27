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رياضة

الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين مانشستر سيتي ووست هام

السبت 27/فبراير/2021 - 03:30 م
مانشستر سيتي ووست
مانشستر سيتي ووست هام
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي ومنافسه وست هام يونايتد، بهدف لكل منهما في اللقاء المقام حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق مانشستر سيتى بهدف في الدقيقة 30 عن طريق روبان دياز، وتعادل ميشيل أنطونيو لفريق وست هام في الدقيقة 43 من زمن المباراة. 

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل كالتالي : 

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - دياز - ستونز - زنتشينكو

الوسط: فرناندينيو-  جوندوجان - دي بروين

الهجوم: رياض محرز - توريس - أجويرو

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، وبفارق 10 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد وست هام الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

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