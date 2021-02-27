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محافظات

محافظ بني سويف: 566 ألف طفل مستهدف من الحملة القومية للتطعيم ضد الشلل

السبت 27/فبراير/2021 - 04:07 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بـأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سوف تبدأ "غدا الأحد" بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال (من عمر يوم وحتي 5 سنوات) حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين ( 566 ألفا و444 طفلا) على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة،منها 224 فرقة ثابتة و1339 فرقة متحركة.

كما لفت محافظ بني سويف إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة التي تستمر 4 أيام بداية من (غدا الأحد 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 3 مارس المقبل)،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى،حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.
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