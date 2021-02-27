أخبار الرياضة| سيمبا يعلن سعر "هدف" الأهلي.. وحكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

كشف "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق؛ بعد النتائج السيئة التي قدمها الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.



