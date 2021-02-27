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رياضة

أخبار الرياضة| سيمبا يعلن سعر "هدف" الأهلي.. وحكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

السبت 27/فبراير/2021 - 03:48 م
صدى البلد
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

أعلن نادي سيمبا التنزاني عن سعر لويس ميكيسون نجم الفريق، للموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، عن الرواتب الأسبوعية للاعبي ليفربول في الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الأولى.

خلا تقرير الحكم الدولى أمين عمر، من أى إدانة لـ لاعب رمضان صبحى نجم فريق بيراميدز فى مباراة فريقه أمام الجونة.

شهدت الفترة الماضية أزمة قوية داخل جدران نادي الزمالك مع اقتراب رحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء بسبب الطلبات المادية المرتفعة للغاية. 

كشف "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق؛ بعد النتائج السيئة التي قدمها الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.

يتولى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الكروي، المسافرة إلى تونس، يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كشف نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك عن أن فرجاني ساسي النجم الدولي التونسي يطلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.

كشف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب الأفريقي، سبب رفضه العمل مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

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