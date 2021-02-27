أخبار الرياضة| سيمبا يعلن سعر "هدف" الأهلي.. وحكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
أعلن نادي سيمبا التنزاني عن سعر لويس ميكيسون نجم الفريق، للموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، عن الرواتب الأسبوعية للاعبي ليفربول في الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الأولى.
خلا تقرير الحكم الدولى أمين عمر، من أى إدانة لـ لاعب رمضان صبحى نجم فريق بيراميدز فى مباراة فريقه أمام الجونة.
شهدت الفترة الماضية أزمة قوية داخل جدران نادي الزمالك مع اقتراب رحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء بسبب الطلبات المادية المرتفعة للغاية.
كشف "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق؛ بعد النتائج السيئة التي قدمها الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.
أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد.
يتولى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الكروي، المسافرة إلى تونس، يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كشف نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك عن أن فرجاني ساسي النجم الدولي التونسي يطلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.
كشف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب الأفريقي، سبب رفضه العمل مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.