بعد أنباء اهتمام الأهلي بضمه.. سيمبا التنزاني يحدد سعر لويس ميكيسون

أعلن نادي سيمبا التنزاني عن سعر لويس ميكيسون نجم الفريق، للموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال الحاج كامارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا في تصريحات لـ "Sokalabongo" التنزاني "إن ميكيسون يمتلك إمكانيات فنية رائعة، ولن نوافق على رحيله بسعر أقل من مليون يورو".









وتابع "أندية العالم أصبحت تنفق أموالا كثيرة لتدعيم صفوفها، ولن نوافق على بيع ميكيسون بأقل من هذا السعر".





كان موقع "mwananchi" التنزاني، أكد خلال الساعات الماضية، أن هناك 3 عروض على طاولة سيمبا للتعاقد مع ميكيسون، أحدهم من الأهلي والثاني من شباب بلوزداد الجزائري، بينما لم يكشف عن النادي صاحب العرض الثالث.

وسجل ميكيسون هدف فوز سيمبا على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء محمد الشناوي.

ويتصدر سيمبا جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، ويحل فيتا كلوب الكونغولي ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.