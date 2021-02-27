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برلمان

الهيئة العليا لـ الوفد تصدق على فصل 10 من أعضاء الحزب.. اسماء

السبت 27/فبراير/2021 - 04:57 م
اجتماع الهيئة العليا
اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصى
وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الصادرة يوم 9 فبراير الجاري، وما بعدها؛ للحفاظ على الوفد من الانحراف عن مساره واستقرار بيت الأمة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، اليوم السبت، قبل اجتماعه الموسع مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة. 

وشملت القرارات فصل كل من:  الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، والدكتور محمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، ومحمد مجدي فرحات الشهير بمحمد أرنب. 

وتضمنت تعيين النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنواب محمد مدينة وأيمن محسب نواب له، وتعيين اللواء جمال مختار نائبًا لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وضم الدكتور محمد خليفة عضوًا بالهيئة العليا وتعيين باهر السقعان رئيسًا للجنة العامة في الدقهلية، وإيهاب عبد العظيم جابر رئيسا للجنة العامة بالمنيا، وصابر عطا رئيسا للجنة العامة في الفيوم، وعبدالناصر عبد الراضي رئيسًا للجنة العامة في البحر الأحمر، وطارق عبد العزيز مساعدًا لرئيس الوفد لشئون الدقهلية، وعمر عبد الجواد رئيسا للجنة العامة للوفد في بني سويف، وعباس حزين رئيسًا للجنة العامة للأقصر. 

وتضمنت القرارات إلغاء فصل علاء الوشاحي، وإلغاء قرار فصل ياسر قورة ومحمد الحسيني ومحمد الشريف وأحمد إبراهيم وفتحي مرسي، وفصل علي عادل محمد البيومي من الغربية و تعيين ياسين تاج الدين عضوًا بالهيئة العليا، والنائب طارق عبد العزيز حسين عضوًا بالهيئة العامة بدلًا من حسين القليعي، والنائب عبد الباسط الشرقاوي عضوا للهيئة العليا بدلًا من محمد مصطفى سليم.
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مصادر لـ"صدى البلد": قرار فصل نواب الوفد يصل البرلمان

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