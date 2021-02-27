الامن يبحث عن شخص صدم شقيقته بالسيارة في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بدهس شقيقته والشروع فى قتلها بسيارة بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية .





بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة المركز" بقيام شقيقها "مقيم بدائرة المركز" بقيادة سيارته الخاصة وإصطدامه بها حال تواجدها بإحدى الشوارع العمومية بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما "ميراث" مما أدى إلى إصابتها بإلتواء بالساقين، وتم نقلها للمستشفى وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم .





وبسؤال المصابة .. أيدت ما جاء بالفحص ، وقررت قيام شقيقها بالإصطدام بها عمدًا لذات السبب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم .



