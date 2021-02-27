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منوعات

500 ألف دولارمكافأة.. العثور على كلبي المغنية الأمريكية ليدي جاجا

السبت 27/فبراير/2021 - 05:34 م
كلاب ليدي جاجا
كلاب ليدي جاجا
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أماني إبراهيم
عثرت شرطة لوس أنجلوس، على كلبي "البول دوج" الفرنسيين المسروقين من المغنية الأمريكية ليدي جاجا بأمان بعد سرقتهما في عملية سطو مسلح على منزلها، وذلك وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأسفرت عملية السطو عن إصابة رايان فيشر، المسئول عن رعاية كلاب ليدي جاجا، برصاص رجلين، خطفا الكلاب في هوليوود، بمدينة لوس أنجلوس، الأربعاء الماضي، حيث يرقد الآن في المستشفى ومن المتوقع -بحسب عائلته- أن يتعافى تمامًا.

وعن تفاصيل العثور على الكلاب، قالت وكالة أسوشيتيد برس إن امرأة أحضرتهما إلى مركز شرطة المجتمع الأولمبي في لوس أنجلوس وأكد ممثلو المغنية أن الكلبين لها. كما قال متحدث باسم الشرطة إن المرأة بدت "غير متورطة وغير مرتبطة" بالسرقة.

وعرضت ليدي جاجا مبلغ 500 ألف دولار (359 ألف جنيه إسترليني) مقابل عودتهما الآمنة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم المطالبة بالمكافأة.

وفي أول رد فعل علني لها على الهجوم، غردت جاجا، أمس الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "قلبي مريض.. أدعو الله أن تصبح عائلتي كاملة مرة أخرى بعمل طيب.. سأدفع 500000 دولار لعودتهما الآمنة".

وفي منشور آخر على تويتر، كتبت المغنية: "ما زلت أحبك يا رايان فيشر، لقد خاطرت بحياتك للقتال من أجل عائلتنا.. أنت بطل إلى الأبد."

ومن المعروف أن جاجا توفر حماية فائقة لكلابها، الذين رافقوها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية وعرض Super Bowl Halftime لعام 2017.

وعن تفاصيل عملية السطو، قالت الشرطة إن الهجوم وقع في حوالي الساعة العاشرة مساء يوم 24 فبراير في منطقة سييرا بونيتا أفينيو وصنست بوليفارد.

وقالت شرطة لوس أنجلوس في بيان محدث، الجمعة: "اقترب المشتبه بهم من الضحية في سيارة نيسان ألتيما بيضاء ذات أربعة أبواب. وخرج اثنان من المشتبه بهم وطالبوا الضحية بتسليم الكلاب تحت تهديد السلاح".

واضافت ان "الضحية اشتبك مع المشتبه بهم وأطلق عليه النار مرة واحدة من قبل أحد المشتبه بهم. أخذ المشتبه بهم اثنين من الكلاب الثلاثة وفروا من مكان الحادث في السيارة المشبوهة".

وقال البيان إن "الضحية في حالة مستقرة"، ووصف المشتبه بهما بأنهما رجال سود تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاما.

وليس من الواضح ما إذا كانت كلاب ليدي غاغا قد استُهدفت على وجه التحديد في الهجوم وحتى الآن لم يتم إجراء أي اعتقالات.
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