حدث بالفعل.. ديك جعل صاحبه ينزف حتى الموت والشرطة تقبض عليه

"الديك الذي قتل صاحبه".. تصدر هذا العنوان الصحف والمواقع العالمية؛ بسبب واقعة غريبة من نوعها، حيث قام "ديك" بمصارعة صاحبه ، وطعنه طعنة أودت بحياته.





ووفقا لصحيفة "نيو إنديان إكسبريس"، تأتي تفاصيل الحادث ، بالتزامن مع إقامة مصارعة ديوك ، بشكل غير رسمي ، في إحدى قرى الهند، هاجم خلالها الديك - المزود بسكين لخوض المصارعة - صاحبه، بدلا من الديوك.





وطعن الديك صاحبه في الفخذ ، بواسطة السكين، عن طريق الخطأ ، بينما كان الديك يحاول الهروب من المصارعة، ولكن لسوء الحظ كانت طعنة قوية ، أثرت عليه ، وجعلته ينزف كثيرا من الدماء، ولم تتوقف حتى توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.





وتبحث الشرطة الآن عن 15 شخصًا آخرين اشتركوا في الحدث، الذي وقع في قرية لوثونور بولاية تيلانجانا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم احتجاز الديك في مركز الشرطة قبل نقله إلى مزرعة.





وقالت الشرطة إن الحيوان كان مستعدا للمشاركة في قتال عندما حاول الهرب، وحاول صاحبها الإمساك به، لكن السكين الذي يبلغ طوله 7 سم ، ومثبت على ساق الطائر أثناء القتال ، طعنه عن طريق الخطأ.





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتورطين في الحدث يواجهون تهمًا بالقتل غير العمد والمراهنة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة الممنوعة في الهند منذ عام 1960.





وقال ضابط الشرطة المحلي ، بي جيفان ، إن الديك سيتم تقديمه إلى المحكمة ، كدليل ، في وقت لاحق.





وتم حظر مصارعة الديكة في الهند في عام 1960 ، لكن إقامة هذه المعارك أمرا لا يزال شائعا نسبيًا في المناطق الريفية مثل تيلانجانا حيث يقع العديد منها حول مهرجان سانكرانتي الهندوسي.



