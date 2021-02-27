زعيم أغلبية البرلمان: الحكومة حريصة على مصلحة الشعب

قال النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب، تعليقا على قانون الشهر العقاري، إن كلمة الأغلبية داخل مجلس النواب لها دور وسيتم تنفيذه، فيما يتعلق بتعديلات قانون الشهر العقاري .





وأضاف أشرف رشاد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على الوصول إلى حالة رضا المواطنين تجاه تعديلات الشهر العقاري ".





واكمل اشرف رشاد:" الحكومة تكون حريصة على مصلحة المواطن فيما يتعلق بتعديلات قانون الشهر العقاري ".



