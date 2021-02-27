رسالة مودة ومحبة من السعودية إلى الشعب المصري .. تفاصيل

وجه تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة مودة ومحبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".





ونشر آل الشيخ صورة تجمع بين الرئيس السيسي وولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ودون أعلاها كلمات جاءت على النحو التالي:









يذكر أن الرئيس السيسي أرسل رسالة للإطمئنان على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعد إجرائه عملية جراحية بسيطة.

المشاعر التي لمستها من اهلنا في الايام الماضية في مصر افرحتني وغير مستغرب من اهلنا في مصر فالمصريون والسعوديون سالت دماؤهم الطاهرة في حروب الامة وفي مواقفها البطولية.. حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي... عاشت أخوتنا وترابطنا ... مشاعر سعودي بقلب مصري.