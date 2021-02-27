الشرطة تبدأ رحلة البحث عن رأس الملكة إليزابيث المفقود.. صور

بدأت الشرطة في كولومبيا البريطانية ، رحلة البحث عن رأس الملكة إليزابيث الثانية المفقودة من تمثال شهير لها، بعد أن قطع مخربون رأس التمثال الخاص بها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الشرطة في فيكتوريا في بيان: "إن المحققين يطلبون ممن لديهم معلومات، أن يتقدموا للإدلاء بها ، بعد قطع رأس تمثال الملكة إليزابيث الثانية ، في بيكون هيل بارك ، في عمل تخريبي".