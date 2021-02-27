التطبيق يناير 2022.. 3 تسهيلات في تعديلات قانون الشهر العقاري

تقدم حزب مستقبل وطن، بمقترح تعديل لمجلس النواب بشأن قانون الشهر العقاري الجديد، المزمع تطبيقه 6 مارس المقبل، استجابة لمطالب المواطنين، بعدما أثار القانون جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية.





تعديل قانون الشهر العقاري





وأعلن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مقترح مستقبل وطن ان التعديل الذي يتضمن 3 نقاط أساسية:





1- مد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين.

2- تقسيط نسبة الـ ٢.٥٪؜ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية

3- تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ ١.٥٪؜ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.





استجابة لمطالب المواطنين





ومن المنتظر مناقشة مقترح مستقبل وطن خلال جلسات النواب المقبلة، التي تبدأ غدا الأحد، حيث من المتوقع تعديل قانون الشهر العقاري خاصة بعد مطالبة النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب بضرورة التعديل، ليصبح مطلبا شعبيا وبرلمانيا.





وأعلن حزب مستقبل وطن، أمس الجمعة، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.







وقال الحزب في بيان: " تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته".





قانون الشهر العقاري الجديد





في منتصف أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.





ونصت التعديلات على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.





وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".





ضريبة التصرفات العقارية





وللتسجيل في الشهر العقاري، لابد من تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، الذي سيكون أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات للعقار بعد بيعه، بدءا من 6 مارس المقبل.





وتعد شهادة التصرفات العقارية إقرار بدفع ضريبة التصرف العقاري، التي تم تطبيقها منذ عام 1939 وخفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.





وينص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 -أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية- على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات.

