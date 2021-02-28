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فن

عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. حقيقة إجرائها لـ 30 عملية تجميل

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحتفل الفنانة عائشة الكيلاني، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز فنانات الكوميديا في مصر، وقدمت العديد من الأدوار التي ظهرت من خلالها في دور الفتاة التي تتمتع بقدر ضئيل من الجمال.

وخلال العام الماضي أحدثت الكيلاني ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى بعد أن تغير شكلها بشكل كبير، واعتقد البعض أنها أجرت عمليات تجميل , مؤكدين ان عددها وصل الى 30 عملية، وهو ما نفته الفنانة عائشة الكيلاني في أحد البرامج التليفزيونية.

وأكدت عائشة الكيلانى أن تقدمها فى العمر وزيادة الوزن وراء هذا التغيير، بالإضافة إلى إجرائها عملية تجميل واحدة فى الأسنان لدواعي طبية.

ولدت عائشة الكيلاني في 28 فبراير 1954، حصلت أولًا على بكالوريوس معهد الخدمة الاجتماعية عام 1976، غلبت هوايتها عليها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في قسم التمثيل في 1987، بدأت العمل الاحترافي بعد تخرجها بعام، حيث شاركت في فيلم «سمك لبن تمر هندي» في 1988،  اشتهرت بأدوار المرأة غير الجميلة، والتي قدمتها بشكلٍ كوميدي، وهو الدور الذي حصرها فيه معظم المخرجين لخفة ظلها.
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