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منوعات

خيم خضراء.. مدرسة تلجأ لحيلة غير متوقعة لحماية الطلبة من كورونا | صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:24 ص
كورونا
كورونا
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عزة عاطف
في مشهد غريب من نوعه أراد طلبة مدرسة أمريكية إقامة حفلة موسيقية، ولكن انتهى الأمر بهم داخل خيام خضراء صغيرة حفاظًا على التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا.

تمكن التلاميذ في مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية من أداء تدريبات فرقتهم الموسيقية مرة أخرى ولكن بشرط عزل أنفسهم داخل خيام صغيرة خضراء، مما خلق مشهدًا غريبًا من نوعه.

أثارت صور المشهد الغريب جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وغردت عضوة في الكونجرس على تويتر قائلة إن الأمر يبدو وكأنه "إساءة معاملة أطفال". 

وانتهز الموسيقيون الفرصة لاستئناف التدريبات الشخصية عندما بدأت المدرسة العمل باستخدام نموذج هجين في 26 يناير. 

ولضمان اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، سمحت المدرسة لنصف الفرقة فقط بالتدريب في أي وقت، ويتعين على جميع الأعضاء حبس أنفسهم داخل خيمة فردية لمنع انتقال الفيروس.

بعد ذلك يجب تطهير الخيام حتى يتمكن الأعضاء الآخرون من ممارسة تدريباتهم بداخلها، ورغم أن التلاميذ بدوا مستمتعين بأنفسهم في الصور ولكن الأمر واجه الكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المناطق التعليمية في واشنطن تلقت الضوء الأخضر لإعادة فتح المدارس مع بداية العام، إذا كان متوسط ​​منطقتها أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100.000 ساكن.
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