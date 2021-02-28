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منوعات

التهم الفيروس جسديهما.. طفلة تعثر على والديها بشكل مؤسف

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في مشهد قاسٍ على عقل فتاة صغيرة، عثرت على والدتها وأبيها جثتين هامدتين في منزلهما خلال فترة إقامتهما في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة الزوجين بفيروس كورونا "كوفيد-19". 


توفي "سكوت" و"إريكا جرينمان" أثناء الحجر الصحي وعثر عليهما بشكل مأساوي من قبل طفلتهما الوحيد، كلوي البالغة من العمر 11 عامًا، حيث التهم الفيروس المستجد جسديهما وتركهما في حالة لا يرثى لها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


فقد ثبتت إصابة السيد والسيدة جرينمان بالفيروس في وقت سابق من شهر فبراير، وكانت حالة "ريكا " في البداية غير مستقرة ونُقلت إلى المستشفى بسبب مضاعفات الفيروس، وظن الأطباء أنها أصيبت بسكتة دماغية والتي كانت بسبب كوفيد -19.


كانت نتيجة اختبارها إيجابية، لكنهم أرسلوها إلى المنزل ثم عاد زوجها في الوقت نفسه مع اختبار إيجابي لـ COVID ، لذلك تم عزلهما في الطابق السفلي في غرفة نومهما في الطابق السفلي.


بينما كان الزوجان في عزلة، اكتشفت "كلوي" جثتيهما معًا في 18 فبراير، حيث أبلغت الطفلة المسعفين والطوارئ، وعند حضورهم كان الزوجان ذوي الـ 40 عامًا قد ماتا من الفيروس، وتركا طفلتهما في صدمة.

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