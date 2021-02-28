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رياضة

مواجهة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي.. الليلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:21 ص
ميلان ضد روما
ميلان ضد روما
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محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره روما اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز لمطاردة إنتر على الصدارة، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، حيث خسر من سبيزيا  2 - 0، ومن إنتر ميلان 3 - 0.

في المقابل يطمح يتسلح روما بعامل الأرض لتحقيق الفوز على الروسونيري في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا.

كانت مباراة الدور الأول بين ميلان وروما انتهت بالتعادل الإيجابي  3 - 3.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 53 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الرابع بـ 44 نقطة.
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