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رياضة

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:07 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامى أحمد شوبير ملامح قائمة منتخب مصر التى استقر حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة  على استدعائها لمواجهة المنتخب الكيني في 22 مارس المقبل، وجزر القمر في 30 من نفس الشهر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "  البدرى استقر على ضم 26 لاعبا لمعسكر مارس، فمن حراس المرمى ضم: "محمد الشناوى ومحمد بسام وعمر رضوان، على أن يتحدد موقف محمد أبو جبل حارس الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف : " لو استمر فى الغياب عن المشاركة ستكون فرصته صعبة، بينما لو شارك حتى فى مباراة واحدة قبل 20 مارس سوف يضمه البدرى".

وتابع : " بالنسبة لخط الدفاع فسيتم ضم أحمد حجازى ومحمود الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى وأحمد فتوح مع وجود فرصة لضم أحمد توفيق، بينما فى خط الوسط سوف يضم طارق حامد وعمرو السولية ودونجا ومحمد الننى وحمدى فتحى".

 

وأكمل شوبير: "على مستوى الوسط المهاجم يظهر محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحى، وسوف يتحدد موقف عبد الله السعيد على حسب عودته للمشاركة فى المباريات مع بيراميدز، لو لم يشارك على الأقل فى مباراتين خلال الفترة المقبلة لن يتواجد فى قائمة الفراعنة".

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