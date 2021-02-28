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أخبار البلد

الزراعة تختتم دورة معهد صحة الحيوان لتشخيص أمراض الدواجن

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
اختتمت الدورة التدريبية التى نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية - معمل المنصورة تحت عنوان "تشخيص أمراض الدواجن وأخذ العينات عن طريق التشريح".

يأتى ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثى التخرج بكليات الزراعة والطب البيطرى وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية .


وعقدت الدورة فى الفترة من 21 الى 25 فبراير 2021. ومع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 ، وحضرها عشرون متدربًا من خريجى كلية الطب البيطرى دفعة 2020 وقد أشاد المتدربون بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى تلك الدورة لتجهيزهم للعمل بمزارع الدواجن.


 وصرح د. ممتاز شاهين مدير المعهد أن تلك الدورات يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الذى يتابع باستمرار تنفيذ تلك الدورات لمساعدة الطلبة وحديثي التخرج لتجهيزهم لسوق العمل. وأشار إلى ان الدورات التدريبية التى  تعقد بالمعهد دورات عملية لتدريب الطلبة والاطباء على التشخيص والعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم التشخيصية ويتم متابعتهم وإرشادهم لحل المشاكل التى قد تواجههم فى الحقل.

 وفى ذات السياق يتم تدريبهم على تشخيص امراض الدواجن عن طريق التشريح والوسائل التشخيصية الحديثة.
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