التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس 2021

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 (الأوكازيون الشتوي ) لينتهي يوم الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ بدلًا من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.

كما أكد المصيلحي على الجهات الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، ووجه الدكتور علي المصيلحي كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأكد المصيلحى أن الهدف من مد فترة الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين فى الاوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ محل.