ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أصدر الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 (الأوكازيون الشتوي ) لينتهي يوم الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ بدلًا من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.
 
كما أكد المصيلحي  على الجهات الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، ووجه الدكتور علي المصيلحي كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.
 
وأكد المصيلحى أن الهدف من مد فترة الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين فى الاوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ محل.
 
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير المقبل

تخفيضات تصل لـ %50 لمدة شهر.. تفاصيل الأوكازيون الشتوي على الملابس والأجهزة الكهربائية

بتخفيضات 50%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم

وزير التموين: استمرار استقبال طلبات الاشتراك في الأوكازيون مع تشديد حملات متابعة المحال

وزارة التموين: 2066 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون.. و156 مخالفة حررت حتى الآن

وزارة التموين: 2626 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

أسعار السمك والجمبرى بالأسواق اليوم الأحد 28 فبراير 2021

رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

كلوب: بقاء محمد صلاح في ليفربول مفيد له وللفريق

في عيد ميلادها .. 10 معلومات لا تعرفها عن عائشة الكيلاني

Advertisements

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي