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اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات أول الأسبوع

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 14219 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4442 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3398 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة.
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