بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصومال يثمن الدعم العربي الكبير في مواجهة البلطجة الإسرائيلية

الديب أبوعلي

أعرب السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ تقديره وامتنانه للمواقف العربية الداعمة للصومال، مؤكدًا أن هذا الإجماع العربي عكس عمق الروابط الأخوية ووحدة الصف في الدفاع عن سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وبعث برسالة واضحة برفض أي محاولات للنيل من وحدة الصومال أو المساس باستقراره.

وأشار السفير الصومالي إلى أن هذا الدعم العربي عزز من الجهود التي بذلتها جمهورية الصومال الفيدرالية للحفاظ على وحدتها الوطنية، ودعم مساعيها في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف التضامنية مثلت ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية، وأسهمت في حماية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي هذا السياق، أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لإقدام إسرائيل على تعيين مبعوث لها إلى إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى "إقليم أرض الصومال"، بجمهورية الصومال الفيدرالية، في خطوة مثلت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي واعتداءً على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

اعتداء على سيادة جمهورية الصومال

جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن إدانة تعيين إسرائيل مبعوثًا في إقليم ما يسمى "أرض الصومال"، وذلك في ضوء التشاور الذي تم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومملكة البحرين، رئاسة المجلس الوزاري للدورة (165)، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والدول الأعضاء.

وأكدت الدول الأعضاء رفضها القاطع لأي إجراءات أو تحركات هدفت إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية، لما شكّله ذلك من انتهاك لمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تُعد ركيزة أساسية في النظام الدولي.

كما شددت الدول العربية على دعمها الكامل والثابت لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضت أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

ودعت الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الممارسات غير المشروعة، والعمل على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الدول العربية أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.

السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية الصومال الفيدرالية جامعة الدول العربية إسرائيل إقليم أرض الصومال مملكة البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

الدكتور أحمد كريمة

أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: الكتاب جسرٌ للحوار الإنساني وأداةٌ فاعلة لترسيخ الوعي

الدكتور أحمد كريمة

الخلع طلاق.. أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي ويطالب بتعديل في الأحوال الشخصية

بالصور

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

البروتين
البروتين
البروتين

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد