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انتصار السيسي: الاهتمام بالنشء أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:26 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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ندى عبد العزيز
أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام ٢٠٢١ تحت رعاية انتصار السيسي، حرم الرئيس وفقًا لقناة روسيا اليوم.


وقالت انتصار السيسى، إن "الاهتمام بالنشء أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد ومبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق".


وتمنح هذه الجائزة سنويًا ، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره ١٨ عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.


وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار،ويأتى ذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته وعلى تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.
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