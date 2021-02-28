ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتقام قادم.. إسرائيل تتوعد إيران واستنفار استخباراتي ضد طهران

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، قال كوخافي في حفل تعيير القيادة في وحدة المخابرات 8200:"تم تذكيرنا بأن إيران ليست مجرد تهديد نووي".

وأضاف:"إسرائيل تتعامل باستمرار مع تهديدات متعددة. كل جبهاتنا نشطة، وكل هذه الجبهات تتطلب معلومات استخباراتية محدثة في الوقت الحقيقي ضد صاروخ، وضد عمليات التسلل، وصد الهجمات الإليكترونية، وصد تهديدات السفن والتهديدات على الطائرات المقاتلة".

وتابع:"المخابرات متشابكة في كل هذه الجبهات ولا يمكننا الاستغناء عنها. هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وسيعمل ضد جميع التهديدات في الدائرة الأقرب وفي الدائرة الأوسع. وكالعادة، ستفعل ذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عالية الجودة التي توفرها إدارة الاستخبارات".

إلى ذلك، حصلت الوحدة 8200 خلال الحفل على جائزة الإنجازات المميزة، وقال كوخافي إنه نظرًا للنجاحات التي حققها جهاز 8200 ، "نستفيد جميعًا من الاستخبارات عالية الجودة، والتي يعتمد على طفرات غير مسبوقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن وضع خطط للهجوم على إيران حال تعرضه لأي اعتداء

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

من اليمن أو العراق.. الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني محتمل

حذرت سكان غزة ولبنان.. إسرائيل تعلن خطة عسكرية لمواجهة قنبلة إيران النووية ..فيديو

رئيس الأركان الإسرائيلي لسكان لبنان: غادروا مساكنكم لأننا سنقصفها

بعد استفزاز إسرائيلي.. إيران تهدد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض

ترشيحاتنا

وفاة يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا

كلمات مؤثرة.. أول تعليق من ابنة يوسف شعبان بعد رحيله بـ كورونا

حمادة صدقي يعتذر للإنتاج الحربي ويرحل إلى الهلال السوداني

تزوج 4 مرات .. محطات مهمة فى حياة يوسف شعبان

نجم الإسماعيلي: الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد.. فيديو

الأهلي يعود سريعا ويدرك التعادل أمام طلائع الجيش برأسية آجايي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين