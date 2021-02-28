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رياضة

فرجاني ساسي يعد بالاستمرار في الزمالك

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات النادي قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة، ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء. 

وكانت المشجعة الزملكاوية وصلت النادي اليوم لطلب مقابلة اللاعب والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي وهو ما رفضته اللجنة المكلفة بإدارة النادي ووجهت الشكر لها على مبادرتها ومشاعرها الطيبة.

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