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برلمان

محمد شاكر: خطة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:58 م
مجمع بنبان للطاقة
مجمع بنبان للطاقة الشمسية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أكبر محطة شمسية في مكان واحد في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة. 

وأشار محمد شاكر إلي الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

ولفت شاكر إلي أنَّه يتمّ حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، موضحا ان الوزارة تعمل علي زيادة نسبة الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية.

ونوه الوزير الي ان مشروع بنبان وفر نحو 10 آلاف فرصة، مضيفًا ان الاستثمارات بذلك المشروع وصلت الي 2 مليار دولار، كما انه حصل علي العديد من الجوائز العالمية.
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