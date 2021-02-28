تربية حلوان: الرئيس السيسي أتاح ديمقراطية كاملة للطلاب بشأن الامتحانات

علق الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، على انتظام العملية الدراسية والامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد مكافحة كورونا.
وأكد "حمزة"، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أتاح الديمقراطية بالنسبة إلى الطلاب، حيث الامتحانات "أونلاين"، الامتحان ورقى،والاعتذار عن الامتحان.
وأعلنت أمس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، فتح بوابات الجامعة، قبل موعد الامتحانات بساعتين؛ لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم.
جاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمنع حدوث تكدس أو زحام شديد في عربات مترو الانفاق، وتيسيرًا على القادمين للجامعة بواسطة هذا المرفق؛ منعًا للتزاحم على أبواب الجامعة، وتحقيقًا للتباعد المنشود حرصًا على سلامتهم.
وأكدت إدارة الجامعة، حرصها الشديد على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، وتتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ومرور موسم امتحانات منتصف العام الدراسي دون حدوث أي إصابات لأ من الطلاب والعاملين.