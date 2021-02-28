تربية حلوان: الرئيس السيسي أتاح ديمقراطية كاملة للطلاب بشأن الامتحانات

علق الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، على انتظام العملية الدراسية والامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد مكافحة كورونا.





وأكد "حمزة"، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أتاح الديمقراطية بالنسبة إلى الطلاب، حيث الامتحانات "أونلاين"، الامتحان ورقى،والاعتذار عن الامتحان.



