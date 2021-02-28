بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس

والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.





كما وجه الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى أ.د محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د محمد أيمن صالح – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د هشام تمراز – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الجهد والعون الذى يقدموه للكلية.





واضاف أ.د خالد قدرى أن عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان (72515 طالب وطالبة)، حيث سيتقدم للامتحانات 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.





كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج. وذلك على النحو التالى:

•من 28/2/2021 وحتى 10/4/2021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية.

•من 2/3/2021 وحتى 10/4/2021 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية.

•من 2/3/2021 وحتى 6/4/2021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية.

•من 1/3/2021 وحتى 20/3/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

•1/3/2021 وحتى 25/3/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

•من 1/3/2021 وحتى 22/3/2021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.

•من 2/3/2021 وحتى 9/4/2021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.



