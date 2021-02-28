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تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:05 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم "الأحد" امتحانات الفصل الدراسى الأول لشعب اللغة العربية واللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

 وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية انه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.

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واوضح ، أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات،
والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

كما وجه الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى أ.د محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د محمد أيمن صالح – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د هشام تمراز – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الجهد والعون الذى يقدموه للكلية.

واضاف أ.د خالد قدرى أن عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان (72515 طالب وطالبة)، حيث سيتقدم للامتحانات 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج. وذلك على النحو التالى:
 •من 28/2/2021 وحتى 10/4/2021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية.
•من 2/3/2021 وحتى 10/4/2021 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية.
•من 2/3/2021 وحتى 6/4/2021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية.
•من 1/3/2021 وحتى 20/3/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
•1/3/2021 وحتى 25/3/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
•من 1/3/2021 وحتى 22/3/2021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.
•من 2/3/2021 وحتى 9/4/2021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.

جدير بالذكر انه  امتحانات الدراسات العليا للشهادات المهنية لدرجتى الماجستير والدكتوراه لتخصص إدارة الأعمال والمحاسبة قد بدأت يوم السبت 27 فبراير والتى سوف تستمر حتى ٢٠ مارس 2021، حيث تقدم لامتحانات برامج الشهادات المهنية لقسمى المحاسبة والإدارة 753 طالب وطالبة.
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