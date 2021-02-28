جامعة الجلالة تبدأ الامتحانات بتثبيت فرق طبية وتقليل الكثافات باللجان

استقبلت جامعة الجلالة الأهلية لليوم الثاني علي التوالي، طلابها لاجراء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعي 2020/2021، وذلك وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة لمواجهة فيروس "كورونا".





واضافت الجامعة في بيان صحفي، انه تم تطهير الحرم الجامعي بالكامل، وتحديد مدخل بكل كلية لدخول الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والتأكيد على ارتداء الكمامة، والكشف الحرارى على البوابات، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





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وصرح الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، انه تم تقليل الكثافات باللجان وقاعات الامتحانات ومراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك عن طريق توزيع الطلاب على أيام وفترات زمنية منفصلة لعدم تواجد اكثر من فرقة دراسية واحدة فى توقيت واحد، مؤكدًا علي متابعته بأستمرار لانتظام سير العمل بكافة اللجان لتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لهم.





من جانبه قال الأستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات، كما تم تسكين الطلاب السابق إقامتهم بالسكن الجامعي وذلك بعد تعقيمه بالكامل، مع التأكيد على عدم السماح بالتجمعات الطلابية، ومنع التدخين بالحرم الجامعى.





وقال الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، انه تم تثبيت فرق طبية مجهزة للتعامل مع اى حالة مرضية طارئة، مؤكدًا علي رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة.





الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.





يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعيه والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.





كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.