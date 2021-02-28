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مستشار الرئيس: هيئة الدواء الأمريكية وافقت على لقاح من جونسون آند جونسون

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:47 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول علي لقاح كورونا، بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد، موضحا أنه سيتم إبلاغ كل من سجل علي الموقع المخصص للحصول علي لقاح كورونا بموعد ومكان الحصول عليه.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هيئة الدواء الأمريكية وافقت على لقاح آخر من شركة جونسون آند جونسون، مشيرا إلى أن مصر يتوفر بها حاليا اللقاح الصينى "سينوفارم"، ولقاح "أسترازينيكا"، وستشهد الفترة المقبلة إتاحة اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا "سبوتنيك V".

وأشار  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،  إلى أن هناك أولويات لتناول اللقاح بالنسبة للأفراد، طبقا للأعمار والأمراض المزمنة، وسوف تصنف الفئات حسب المتاح من كميات اللقاحات.

وأوضح  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك توجه قومي منذ ظهور الفيروس لتوفير اللقاح من كافة الجهات العالمية، وتوفير أكبر كمية من اللقاحات للدولة المصرية، معقبا: "الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة فى اللقاحات بمصر".

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